GHV wrestlers compete in Lake Mills Dual Tournament

It was a day of disappointment for the Garner-Hayfield-Ventura wrestling team when they competed in the Lake Mills Dual Tournament on Saturday, Jan. 13. The Cardinals dropped four duals at the tournament.

GHV is still plagued by not being able to fill a roster, as they forfeit numerous matches during each dual. Jared Shaw, GHV’s top wrestler, was absent from the line-up on Saturday.

Lake Mills shut out GHV, 78-0.

Luke Brown was the only GHV wrestler to capture a win against North Butler-Clarksville, 76-6. Brown pinned Brett Marshall in 3:30 at 138 pounds.

The Cardinals posted two wins and received two forfeits to collect their 21 points against North Union. North Union won the match-up with 42 points. Tyler Nielsen pinned North Union’s Austin Quinn in 1:18 at 285-pounds. Brandon Galkin, at 120-pounds, won by an 8-7 decision over Devon Laubenthal. Furst, at 113-pounds, and Brown, at 138-pounds, both received a forfeit.

GHV lost to Southeast Polk JV, 67-9. Nick Billings won by a sudden victory, 4-2. Nielsen pinned Justus Marnin in 1:18.

Lake Mills (LAMI) 78, GHV 0

145: Ashten Love (LAMI) over (GHV) (For.) 152: Drae Love (LAMI) over (GHV) (For.) 160: Elijah Wagner (LAMI) over Adam Heflin (GHV) (Fall 0:16) 170: Cole Bergo (LAMI) over Buck Weaver (GHV) (Fall 1:04) 182: Drake Harnish (LAMI) over Nick Billings (GHV) (Fall 3:12) 195: Gabe Irons (LAMI) over (GHV) (For.) 220: Double Forfeit 285: Max Johnson (LAMI) over Tyler Nielsen (GHV) (Fall 2:51) 106: Jack Ramaker (LAMI) over (GHV) (For.) 113: Caiden Jones (LAMI) over Drew Furst (GHV) (Fall 2:56) 120: Tyler Helgeson (LAMI) over Brandon Galkin (GHV) (Fall 1:27) 126: Alex Martinson (LAMI) over (GHV) (For.) 132: Casey Hanson (LAMI) over (GHV) (For.) 138: Kyle Beery (LAMI) over Luke Brown (GHV) (Fall 3:13)

North Butler-Clarksville (NOBU) 76, GHV 6

182: Brandon Trees (NOBU) over Nick Billings (GHV) (Fall 1:46) 195: Jonathan Ulrich (NOBU) over (GHV) (For.) 220: Andrew Peters (NOBU) over (GHV) (For.) 285: Trace Engel (NOBU) over Tyler Nielsen (GHV) (Fall 0:59) 106: Seth Lane (NOBU) over (GHV) (For.) 113: Bryce Trees (NOBU) over Drew Furst (GHV) (Fall 0:47) 120: Cade Hardy (NOBU) over Brandon Galkin (GHV) (Fall 0:34) 126: Trevor Brinkman (NOBU) over (GHV) (For.) 132: Teryn Joebgen (NOBU) over (GHV) (For.) 138: Luke Brown (GHV) over Brett Marshall (NOBU) (Fall 3:30) 145: Koltyn Beckham (NOBU) over (GHV) (For.) 152: Curtis Niedert (NOBU) over (GHV) (For.) 160: Beau Thompson (NOBU) over Adam Heflin (GHV) (MD 8-0) 170: Dallas Testroet (NOBU) over Buck Weaver (GHV) (Fall 1:32)

North Union (NOUN) 42, GHV 21

170: Andrew Schiltz (NOUN) over Buck Weaver (GHV) (Fall 1:20) 182: Isaac Engeman (NOUN) over Nick Billings (GHV) (Fall 0:38) 195: Tysen Zinnel (NOUN) over (GHV) (For.) 220: Angel Martinez (NOUN) over (GHV) (For.) 285: Tyler Nielsen (GHV) over Austin Quinn (NOUN) (Fall 1:18) 106: Double Forfeit 113: Drew Furst (GHV) over (NOUN) (For.) 120: Brandon Galkin (GHV) over Devon Laubenthal (NOUN) (Dec 8-7) 126: Double Forfeit 132: Jacob Null (NOUN) over (GHV) (For.) 138: Luke Brown (GHV) over (NOUN) (For.) 145: Double Forfeit 152: Trevor Kruse (NOUN) over (GHV) (For.) 160: Brady Anderson (NOUN) over Adam Heflin (GHV) (Fall 0:35)

Southeast Polk JV (SPJ) 67, GHV 9

160: Zach Strickland (SPJ) over Adam Heflin (GHV) (Fall 3:58) 170: Yory McGowan (SPJ) over Buck Weaver (GHV) (Fall 0:51) 182: Nick Billings (GHV) over Gage Smith (SPJ) (SV-1 4-2) 195: Kalob Runyon (SPJ) over (GHV) (For.) 220: Sam Burkle (SPJ) over (GHV) (For.) 285: Tyler Nielsen (GHV) over Justus Marnin (SPJ) (Fall 1:18) 106: Kale Anderson (SPJ) over (GHV) (For.) 113: Hunter Vockings (SPJ) over Drew Furst (GHV) (MD 15-4) 120: Max Waltz (SPJ) over Brandon Galkin (GHV) (Fall 5:05) 126: Wiley Parks (SPJ) over (GHV) (For.) 132: Logan Bain (SPJ) over (GHV) (For.) 138: Colby Batterson (SPJ) over Luke Brown (GHV) (Dec 6-5) 145: Jared Chadwick (SPJ) over (GHV) (For.) 152: Jacob Robillard (SPJ) over (GHV) (For.)