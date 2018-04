Boys tennis team tops Bulldogs, 8-1

The Clear Lake boys tennis team finally got their season underway on Thursday, April 12, at Hampton. The Lions posted an 8-1 win against the Bulldogs.

Singles

1. Mac Adams (CL) over Hunter Wilkinson 6-0, 6-2

2. Augi Bollhagen (H-D) over Hunter Gerhardt (CL) 6-3, 6-7, 10-8

3. Aaron Blum (CL) over Noah Walker 6-2, 6-2

4. Carter Olk (CL) over Kian Gibson 6-2, 6-4

5. Noah Mason (CL) over Alex Anderson 6-0 6-0

6. Duke Olthoff (CL) over Josh Kew 6-4 6-2

Doubles

1. Adams/Gerhardt (CL) over Wilkinson/Bollhagen 6-0, 4-6, 10-4

2. Blum/Olk (CL) over Walker/Gibson 6-2 6-2

3. Erik McHenry/Mason (CL) over Anderson/Kew 6-0 6-1

JV Results

Gage Bendickson/Andrew Kallenbach lost 4-2

Jackson Loge/ Cael Crispin won 6-0

Nathan Lollar/Cale Schmitz lost 5-1

Garrett Gannon/Gavin Rich lost 4-2

Brody Kuhlmeier/Kanon Goeman lost 4-2

Jackson Loge/Garrett Gannon won 4-2